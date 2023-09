Wahrscheinlich haben Sie die Sache mit Hubert Aiwanger in der vergangenen Woche verfolgt: In seiner Schulzeit, vor 36 Jahren, fand man in seiner Schultasche ein Flugblatt, das Aiwanger, heute stellvertretender Ministerpräsident von Bayern, inzwischen selbst ein »abscheuliches Pamphlet« nennt. Offenbar im Bemühen, den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten lächerlich zu machen, wurde auf diesem Machwerk ein Wettbewerb »Wer ist der größte Vaterlandsverräter« ausgeschrieben, Hauptgewinn »Ein Freiflug durch den Schornstein von Auschwitz«.

Das Flugblatt verhöhnt die Opfer des Holocaust, ist antisemitisch und die Sprache eindeutig neonazistisch. Verfasst haben will das Flugblatt Aiwangers Bruder Helmut, von der Schule bestraft allerdings wurde Hubert, der die Verfasserschaft heute abstreitet. Ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler berichteten Medien zudem von Hitlergrüßen in der Klasse, einem rassistischen Slogan im Ordner und Hitlers »Mein Kampf« in Huberts Ranzen. Aiwanger bestreitet diese Vorwürfe, oder will sich nicht mehr erinnern können. So hat er auch die 25 Fragen beantwortet, die Ministerpräsident Markus Söder ihm dazu gestellt hat.

Die Kritik war massiv: natürlich am Flugblatt von damals, vor allem aber daran, wie Aiwanger heute mit der Sache umgeht. Anfangs stritt er alles ab, dann gab er doch zu, im Besitz des Flugblatts gewesen zu sein. Er habe es aber nicht verfasst und »Mein Kampf« nicht mit sich herumgetragen, so ziemlich alles Weitere ist ihm angeblich »nicht erinnerlich«. Trotzdem entschied Söder, Aiwanger im Amt zu lassen.

Söders Entnazifizierungsbogen

Wie sehen Sie die Sache? Gehören Sie zu den 58 Prozent der Deutschen, die es richtig finden, dass Aiwanger trotz der lückenhaften Aufklärung Minister in Bayern bleiben darf? Oder sogar zu den 72 Prozent in Bayern, die Söders Vorgehen zustimmen?

Ich musste angesichts von Aiwangers Umgang mit der Affäre sehr an den Umgang mit dem Holocaust insgesamt denken, jedenfalls einen Umgang damit, den – so nehme ich es wahr – immer mehr Menschen hierzulande ganz in Ordnung fänden: Lange her (»Jugendsünde«), man entschuldigt sich formelhaft, kann sich ohnehin so ganz genau nicht erinnern, wer in der Familie was im Einzelnen gemacht hat, und dann ist auch mal gut. Und dann ähnelten Söders Fragebogen (und Aiwangers Antworten) auch noch den ebenfalls eher symbolischen Entnazifizierungsbögen nach 1945 … In einem Kommentar habe ich das ausführlich hier aufgeschrieben .