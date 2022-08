Neues von gestern – der Geschichte-Newsletter Die bräunlichen Schatten der Vergangenheit

Liebe Leserin, lieber Leser,

die große Zeit der deutschen Warenhäuser begann bereits im 19. Jahrhundert. Aus bescheidenen Anfängen baute die Firma Hermann Tietz, benannt nach ihrem Geldgeber, eine florierende Kaufhauskette auf. Nach ihrem ersten Geschäft in Gera entstanden bald Filialen in großen deutschen Städten und boten den Kundinnen und Kunden ein ganz neues Einkaufserlebnis mit üppigem Angebot auf enormen Verkaufsflächen. »Konsumkathedralen« wurden die Warenhäuser damals auch genannt. Manche der Prachtbauten, die das Stadtbild prägten, sind bis heute erhalten, das KaDeWe in Berlin zum Beispiel oder das Alsterhaus in Hamburg.

Jahrzehntelang war Hermann Tietz ein Gigant unter Europas Warenhausgesellschaften – bis der Machtantritt der Nationalsozialisten den Konzern schwer traf. Die Familie Tietz war jüdisch und wurde 1933/34 aus dem Unternehmen gedrängt, ihr Besitz »arisiert«, die Firma in »Hertie« umbenannt. Der neue Geschäftsführer Georg Karg entließ alle jüdischen Mitarbeiter, wurde alleiniger Inhaber und baute die Warenhäuser nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auf.