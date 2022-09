Doch neuere Forschungen zeigen: Deutsche waren von Beginn an tief verstrickt in die Sklavenwirtschaft . Sie lieferten Rohstoffe, die in Afrika gegen Menschen getauscht wurden , sie besaßen Plantagen in der Karibik, auf denen Versklavte schuften mussten , und sie verschleppten unfreie Menschen in deutsche Lande .

Waren das nur wenige Ausnahmefälle? Nein, auch das stimmt nicht: »Deutsche waren massenhaft am Sklavengeschäft beteiligt«, sagt die Bremer Historikerin Rebekka von Mallinckrodt, Expertin für die deutsche Verwicklung in die Sklaverei, die wir für das Heft interviewt haben . Allein in der niederländischen Kolonie Surinam waren rund ein Drittel der europäischen Einwohner deutsch – Sklavenhaltung war dort Alltag. Und ihr Kollege Michael Zeuske berichtet, wie er in kubanischen Archiven immer wieder auf Namen deutscher Sklavenhalter stößt, die bisher nicht bekannt waren.

Und wussten Sie, dass die Sklaverei schon nach dem Ende der Antike einfach weiterging? Die mittelalterlichen Franken verdienten gutes Geld mit dem Menschenhandel , ebenso die Wikinger . Es gibt sogar Historiker, die glauben, damit sei die Basis für den europäischen Wohlstand gelegt worden.