In den Fünfzigerjahren war es ein Kinoereignis: Bestimmt kennen Sie den »Sissi«-Historienkitsch mit der jungen Romy Schneider und Karl-Heinz Böhm, eine Filmtrilogie mit gigantischen Zuschauerzahlen, seitdem immer wieder im Fernsehen gesendet. In hundert Jahren mehr als tausend Bücher, 23 Filme und nun noch fünf neue Serien: Das Leben von Kaiserin Elisabeth ist und bleibt ein Publikumsmagnet, bereits ein Jahr vor ihrem 125. Todestag brandet eine neue Welle heran.

Auch die Wiener Kunstgeschichtlerin Katrin Unterreiner ist von »Sisi« als historische Figur fasziniert, »mit all ihrer Ambivalenz und so vielen Facetten«. Denn Elisabeth von Österreich führte ein tragisches Leben, sie war »überhaupt nicht beliebt und keineswegs umjubelt«, sagt Unterreiner im Interview (schauen Sie gern auch in die Fotostrecke, es lohnt sich). Der Öffentlichkeit habe sie sich komplett entzogen, ebenso ihrer Rolle, ihrer Funktion und Aufgabe: »Es interessierte sie nicht, Kaiserin zu sein oder zu spielen« – bis Elisabeth durch ein Attentat starb. Mit einer Feile erstach sie 1898 ein Hilfsarbeiter, der die Monarchie hasste. Das hatte er mit der menschenscheuen Monarchin gemeinsam.

