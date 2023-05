Sehr spät erst kroch der Vatikan zu Kreuze: Im Jahr 2000 setzte der greise Papst Johannes Paul II. ein umfassendes Schuldbekenntnis der katholischen Kirche zu den Verfehlungen aus zwei Jahrtausenden durch. Diesem Mea culpa stand Joseph Ratzinger höchst skeptisch gegenüber: Fünf Jahre später wurde er Papst Benedikt XVI., damals war er noch Chef der Glaubenskongregation – der Nachfolgebehörde der Heiligen Inquisition, die einst so viel Leid und Schaden anrichtete.

Das Heft »Im Namen Gottes« erklärt auch, warum in Italien Hunderttausende die Kirchensteuer lieber an die Waldenser als an die katholische Kirche entrichten. Die Glaubensgemeinschaft hat Jahrhunderte der Verfolgung überstanden, viele von ihnen schlossen sich dem Partisanenkrieg gegen Hitler an. Und in einem Essay zur »verstohlenen Lust am Bösen« ergründet der Kulturwissenschaftler Wolfgang Ullrich, warum sich konservative Schriftsteller und Silicon-Valley-Unternehmer als moderne Ketzer inszenieren.

