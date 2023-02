Neues von gestern – der Geschichte-Newsletter Ist Putin ein Faschist?

ein Jahr ist es am Freitag her, dass Russland die Ukraine angriff. Für eine historische Analyse des Angriffskrieges ist es zu früh, noch weiß niemand, wie die Sache ausgehen und was sich daraus entwickeln wird. Aber ist eine erste Einordnung aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive schon möglich? Das haben wir den Historiker Timothy Snyder gefragt, einen der besten und streitbarsten Kenner der ukrainischen Geschichte.

Seine Antwort war überraschend, in gewisser Weise auch überraschend optimistisch. Snyder sieht den Konflikt als einen Schritt Russlands bei der Transformation in einen, nun ja, normalen europäischen Staat: »Europäische Imperien müssen offenbar erst Kriege verlieren, um sich weiterzuentwickeln. So, wie Deutschland 1945 den Zweiten Weltkrieg verloren hat, Frankreich 1962 den Algerienkrieg, so wie Portugal und Spanien ihre afrikanischen Kolonien verloren haben. Russland muss in der Ukraine verlieren, um sich von einer Großmacht in etwas Neues zu verwandeln.«

Noch eine historische Vergleichsebene bringt Snyder ins Spiel: Er hält Putins Regime für faschistisch. Wir haben ihn gefragt, woran er das festmacht. Unter anderem daran, dass der Wille über der Vernunft stehe, sagt Snyder – der auch einen Ausblick wagt, wie der Krieg enden könnte. Das ganze Interview lesen Sie hier .