Neues von gestern – der Geschichte-Newsletter Jenseits von Winnetou

SPIEGEL-Mitarbeiter Frederik Seeler traf ein Mitglied der Apsáalooke: Kendall Old Elk aus Montana vermittelt in einem Wildwest-Freizeitpark in Brandenburg täglich zwischen Realität und Winnetou-Fiktion. Er sei Karl May dankbar, weil seine Bücher die Deutschen neugierig gemacht hätten, sagt Old Elk. »Nur müssen die Leute verstehen, dass es Märchen sind.« Das beginnt beim vielleicht bekanntesten »Allgemeinwissen«: Das berühmte »Howgh« zur Begrüßung habe er noch nie gehört, so Old Elk. Ebenso wenig schlage man sich die Hand vor den Mund und heule dabei.

»Edle Wilde«, die besonders naturverbunden seien – auch dieses Bild hängt bis heute fest in vielen Köpfen. Dabei zeigen neuere Forschungen: Die Zivilisation der ersten Amerikanerinnen und Amerikaner machte sich die Natur etwa durch gezielte Feuerrodungen nutzbar – und beutete sie mancherorts auch so stark aus, dass Lebensräume buchstäblich aufgegeben werden mussten.

Internatsmotto: »Töte den Indianer im Kind«

Es waren jedoch die europäischen Siedler, die das Gefüge in der »Neuen Welt« nach ihrer Ankunft durcheinanderbrachten und viele indigene Gruppen durch Massaker und Vertreibungen dezimierten. Etwa in Kalifornien , wo die Forschung heute von regionalen Genoziden spricht. Auch die Pferde, die erst durch Spanier wieder nach Amerika gelangten, veränderten die Lebenswelt der Indigenen massiv – nicht für alle positiv.