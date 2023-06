Wie viele Fahrräder braucht man, um allwettertauglich flott zu radeln? Eine Kollegin bemerkte: »Es sind immer n+1« – also genau eines mehr, als gerade da sind. Das ist weise und mathematisch feinsinnig. Jeder schiebt sich seine Mobilität so zurecht, wie es zum Alltag passt. Bei mir bedeutet das: Busse und U-Bahnen meide ich eher, dafür parken drei Räder in der Wohnung, für Sommer wie Winter. Und das morsche Ersatzrad auf dem Dachboden. Ach ja, und das Lastenrad vor der Tür.

Vielleicht erinnern Sie sich an die Wutwallungen 2021, als Grünenpolitiker den Kauf der praktischen Packesel fördern wollten. Wer gegen milliardenschwere Tankrabatte, Abwrack- oder Kaufprämien für Autos nie Einwände hatte, war schnell auf der Zinne, als es um Zwei- bis Dreiräder mit oder ohne Elektromotor ging. Ich habe an dieser Anschaffung nur eines bereut: das Lastenrad nicht früher gekauft zu haben. Das hätte mir viele Fahrten mit dem Auto erspart, aber mehr mit vor Freude quietschenden Kindern oder entspannte Großeinkäufe beschert.

Während ich auch gern mit Miet-Elektrorollern in Hamburg unterwegs bin, setzt mein kleines, älteres Auto Rost an. Wenn der TÜV uns scheidet, sind hoffentlich die Elektroautos so weit, dass ihre Batterien länger halten und man überall laden kann. Dass es sie auch zahlreich gebraucht gibt und in vernünftigen Dimensionen – wie es längst hätte geschehen können, wenn die Industrie sich nicht so ausdauernd an Verbrennungsmotoren geklebt hätte.

Bald erreichen wir den Stand von 1899

Historisch ist verblüffend, wie früh schon batteriebetriebene Gefährte durch die Städte der Welt surrten: »Summ summ statt Brumm brumm«, titelte Kollege Peter Maxwill lautmalerisch. Er erinnerte an einen eindrucksvollen Durchbruch um das Jahr 1910, als gut 40 Prozent der Wagen in den USA mit Strom fuhren, als Akku-Autos »so verbreitet und beliebt wie niemals zuvor waren – und wie nie wieder danach«.