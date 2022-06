Liebe Leserin, lieber Leser,

als wir das Juni-Heft von SPIEGEL GESCHICHTE planten, war der Ukrainekrieg noch weit entfernt. Wir entschieden uns für das Thema Kriegsgefangenschaft, das in zahlreichen deutschen, auch in österreichischen Familien schwelt und bis heute nachwirkt: weil Großväter oder Urgroßväter, Großonkel oder andere Verwandte in Gefangenschaft waren. Weil viele spät und verstört aus sowjetischen Lagern zurückkehrten. Weil ihre Geschichten die Angehörigen tief prägten und, vielfach unausgesprochen, immer noch die Frage im Raum steht, was sie erlebt hatten, in der Haft und zuvor: Waren sie Opfer – oder als Wehrmachtssoldaten im Einsatz für Hitlerdeutschland vielleicht auch Täter ?

Zudem ist umgekehrt kaum bekannt, wie die Wehrmacht mit ihren Kriegsgefangenen umging , wie unmenschlich vor allem sowjetische Soldaten – und Soldatinnen – , aber auch italienische oder französische Kombattanten in deutschen Lagern behandelt wurden; wie man sie als Zwangsarbeiter ausbeutete oder gezielt verhungern ließ.

Inzwischen ist das Thema vor dem Hintergrund der aktuellen Berichte aus der Ukraine ungeplant aktuell geworden: Bilder wie vom Abtransport von Soldaten aus Mariupol in russische Gefangenschaft erinnern an die von damals. Die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs rücken wieder ins Bewusstsein, auch dass sich zum Beispiel im ukrainischen Lwiw (früher Lemberg) eines der großen Kriegsgefangenlager der Wehrmacht befand.