als Ost und West vor vier Jahrzehnten wuchtig aufrüsteten, kam es zu Massenprotesten, wie die Bundesrepublik sie noch nicht erlebt hatte. Schon 1981 demonstrierten Hunderttausende beim Kirchentag in Hamburg sowie im Bonner Hofgarten, am 22. Oktober 1983 waren es bundesweit rund 1,3 Millionen. Dazwischen löste Helmut Kohl als Bundeskanzler Helmut Schmidt ab, der den Nato-Doppelbeschluss forciert hatte – die Stationierung von Pershing-II-Raketen und Cruise Missiles, als Antwort auf frisch installierte sowjetische SS-20-Raketen.

Die Bedrohungsszenarien stützten sich auf ein »Gleichgewicht des Schreckens«. Die Waffenoffensive im Kalten Krieg folgte einer Logik der Abschreckung: Wer zuerst Atomraketen abfeuert, stirbt als Zweiter. Die Friedensbewegung wehrte sich gegen das nukleare Säbelrasseln. »Stell dir vor, es ist Krieg, und keiner geht hin«, lautete damals eine auf Postkarten verbreitete Graffiti-Parole. Millionen fanden auf den Straßen zusammen.

Verschwommen erinnere ich mich an die erste Riesendemo in Bonn – und daran, wie wir Bald-Abiturienten uns in der schulischen Friedens-AG über Grafiken zum atomaren Overkill beugten, wie wir in linken Arbeitskreisen Statistiken des schwedischen Friedensforschungsinstituts Sipri zu entschlüsseln versuchten. Daran scheiterten selbst Fortgeschrittene unter Anleitung bärtiger Pastoren. Vielleicht lag's auch an der Beschallung durch Bots (»Aufstehn«), Nena (»99 Luftballons«) oder Fischer Z (»Cruise Missiles«).