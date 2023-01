Neues von gestern – der Geschichte-Newsletter Muss Deutschland jetzt 6.220.609.000.000 Zloty zahlen?

Auf 6.220.609.000.000 Zloty beziffert die Regierung die polnischen Verluste. Das entspricht rund 1,3 Billionen Euro, also 1300 Milliarden. Morawiecki fordert, Deutschland müsse neben der politischen und historischen auch finanzielle Verantwortung übernehmen – durch Entschädigungszahlungen. In Polen gibt es dazu seit Jahren vehemente Debatten. Die deutsche Bundesregierung indes lehnt jedwede Verhandlungen ab, weil die Reparationsfrage juristisch längst abgeschlossen sei und 1953 die damalige kommunistische Regierung Polens den Verzicht auf deutsche Zahlungen erklärt habe.

»Die Deutschen gefallen sich in der Rolle des Weltmeisters in der Aufarbeitung ihrer Vergangenheit. Aber die meisten wissen nur schemenhaft, was die Nazis in unserem Nachbarland angerichtet haben«, sagt unser Kollege Jan Puhl, der sich in der SPIEGEL-Redaktion intensiv mit Polen beschäftigt. Er sieht für die Entschädigungsforderungen fast acht Jahrzehnte nach Kriegsende auch innenpolitische Gründe, vor allem aber den starken Wunsch Polens, sich aus einer geschichtlichen Opferrolle zu lösen und »gegenüber Deutschland wie in der EU aktiver, fordernder aufzutreten«. Dafür wolle Morawiecki die europäische Öffentlichkeit gewinnen – und »deutsche Arroganz« sei in der Haltung zu osteuropäischen EU-Partnern tatsächlich ein Problem, sagt Jan.

Waren wir Papst?

Am Silvestertag ist Benedikt XVI. gestorben, acht Jahre lang bis zu seinem Amtsverzicht 2013 Papst – der seit Langem erste aus Deutschland in der Geschichte der katholischen Kirche. »Wir sind Papst«, titelte die »Bild«-Zeitung nach seiner Wahl euphorisch. Waren wir das wirklich?

Kardinal Joseph Ratzinger vertrat einen äußerst konservativen Katholizismus, eine rigide Sexualmoral, dazu eine harte Haltung in ökumenischen Fragen. Geschichte-Redakteur Felix Bohr beschreibt ihn als »Gesicht einer epochalen Krise«: weil die Bischöfe unter Benedikts Ägide in einem starren Klerikalismus verharrten, weil der Kirchenapparat heute für »Erstarrung, Modernitätsverweigerung und Missbrauchsskandale« stehe statt für »Aufrichtigkeit und Anstand«.