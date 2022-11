auch in der Geschichte gibt es immer wieder Neuentdeckungen. Etwa am Jahrestag der Reichspogromnacht, am 9. November. 1938 hatten Nationalsozialisten und ihre Anhänger an diesem Datum deutschlandweit Synagogen zerstört, ein erstes organisiertes Vorgehen gegen Jüdinnen und Juden. Nun, 84 Jahre später, veröffentlichte die Gedenkstätte in Yad Vashem neue Fotos aus dieser Nacht: Ein amerikanischer Soldat hatte sie in seinem Fotoalbum gehabt, dieses gelangte nun an die Gedenkstätte. Sie zeigen Nazis und Zivilisten bei der Plünderung jüdischer Geschäfte, Uniformierte, die Bücher wegschleppen oder Männer, die in einer Synagoge Benzin verschütten, um sie anzuzünden.

Die Fotos sind gestochen scharf – und genau das verrät sie, erklärte der Bildhistoriker Gerhard Paul unserer Kollegin Solveig Grothe: Es sind Propaganda-Aufnahmen, die die Nationalsozialisten gezielt von ihren Untaten machen ließen und verbreiteten – und Jüdinnen und Juden zu bedrohen und um vor ihren Anhängerinnen und Anhängern mit ihren Taten zu prahlen. Wie überraschend solche Funde sind – und welche Bilder aus dem Umfeld der Pogromnacht noch mehr Aufmerksamkeit erregen sollten, das hat Solveig hier aufgeschrieben.

Zum Thema sehr empfehlen möchten wir Ihnen auch einen Text unseres Kollegen Felix Bohr. Er hat Doron Kiesel getroffen, Professor für Erziehungswissenschaft aus Frankfurt am Main, dessen Eltern vor den Nationalsozialisten aus Deutschland geflohen waren. 1959 kehrte die jüdische Familie nach Deutschland zurück – wie es ihr hier erging, darüber berichtet Kiesel sehr anschaulich.