Neues von gestern – der Geschichte-Newsletter Opa war kein Nazi. Oder doch?

Von Wrochem leitet die Stiftung Hamburger Gedenkstätten und bietet seit Jahren Seminare dazu an, wie man Täter oder Mitläufer in der Familiengeschichte identifiziert. Den Videomitschnitt können Sie hier sehen . Die Reihe Deep Dive ist eine digitale Veranstaltung exklusiv für Abonnenten und Abonnentinnen des SPIEGEL. Für das kommende Jahr planen wir weitere Geschichte-Gespräche in diesem Format.

Passend zum Thema empfehlen wir Ihnen auch das aktuelle SPIEGEL-GESCHICHTE-Heft: »Hitlers treues Volk. Warum die Deutschen dem Nationalsozialismus verfielen«. Digital finden Sie die Ausgabe hier, auf Papier an Kiosken mit gutem Zeitschriftenangebot.

»Madame sein ist ein elendes Handwerk«

Die Weihnachtspost bringt derzeit häufig den Wunsch, dass 2023 weniger düster werden möge als dieses Jahr. Auch wir haben uns oft gefragt, wie wir bei all den schlechten Nachrichten der vergangenen Monate nicht komplett in Weltuntergangsstimmung verfallen. Etwas Aufhellung brachte zum Beispiel ein Beitrag mit süffigem Klatsch und Tratsch aus der Barockzeit: Vor 300 Jahren starb Liselotte von der Pfalz, eine deutsche Adelige, die am Hof des »Sonnenkönigs« Ludwig XIV. lebte und an die 60.000 Briefe verfasste – daher ihr Spitzname »Tintenmeer«.