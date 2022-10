Neues von gestern – der Geschichte-Newsletter Warmes Herz und kalte Wut

Nachdem Deutschland den Zweiten Weltkrieg entfesselt hatte und 1945 in Trümmern lag, hungerte und fror die Bevölkerung. Vor allem für junge Menschen wurden die USA zu einem Sehnsuchtsort. Und zahlreiche Frauen wollten dem Elend der Nachkriegszeit entkommen, indem sie einen Besatzungssoldaten heirateten. So suchten gut 20.000 deutsche »Kriegsbräute« bis 1949 ihr Glück in Amerika.

Unter ihnen war Trudy Gronning, heute 93. »Wir schminkten uns mit Schuhcreme die Lippen rot«, erzählte sie unserer Kollegin Inga Kemper. Als 17-Jährige war Trudy, damals noch Gertrud, verschossen in den US-Soldaten Jim. 1948 in München wurden sie ein Ehepaar und zogen in die USA, wo nicht alles so war, wie Trudy es sich erträumt hatte. Nach Jims Tod heiratete sie erneut einen US-Soldaten und lebt mit ihm bis heute in Pennsylvania. Ingas Beitrag über die Hoffnungen, Erfahrungen und Enttäuschungen der damals oft als »Ami-Liebchen« geschmähten Frauen lesen Sie hier.

Hattu Flachwitz?

Und nun zu etwas völlig anderem, um mit dem britischen Komikersextett Monty Python zu sprechen: Wenn Sie an das deutsche Humorschaffen der Siebzigerjahre denken, wer und was fällt Ihnen dann ein? Vielleicht sind es die späten Jahre von Heinz Erhardt, vielleicht ist es Loriot als Großmeister der gehobenen Heiterkeit oder das politische Kabarett der Lach- und Schießgesellschaft, die sich vor 50 Jahren auflöste, weil ihre Scherze nicht mehr zünden wollten. Bestimmt erinnern Sie sich an große Fernseherfolge wie »Klimbim« oder »Ein Herz und eine Seele«, »Sketchup« oder »Nonstop Nonsens«, an die Shows von Otto Waalkes.