Warum ein nationalistischer Taumel die Deutschen in den Dreißigerjahren erfasste und sie zu Komplizen des verbrecherischen Regimes wurden, das hat Generationen von Forscherinnen und Forschern beschäftigt. Die neue Ausgabe von SPIEGEL GESCHICHTE blättert die düsterste Epoche der deutschen Geschichte auf: Per Aufsatzwettbewerb befragte ein US-Soziologe frühe Nazis , was sie bewegt hatte, sich Hitler bereits deutlich vor 1933 anzuschließen. Geschichte-Redakteur Martin Pfaffenzeller besuchte ein einstiges Folterlager in Berlin-Tempelhof und schildert, wie die SA dort Oppositionelle mit massiver Gewalt quälte . Unser Autor Hauke Friedrichs beschreibt den aggressiven Antisemitismus, unter dem auch der jüdische Lehrer Willy Cohn und seine Familie in Breslau litten – Cohn schrieb Tagebuch bis zu seiner Ermordung 1941.

Der Nationalsozialismus baute jedoch nicht allein auf Staatsterror und Repression. Den braunen Machthabern gelang es auch, das Volk mit Erfolg zu umgarnen, indem sie die Arbeitslosigkeit bekämpften, Urlaubs-, Sport- und Freizeitprogramme zu kleinen Preisen anboten, darunter Kreuzfahrtreisen der Organisation »Kraft durch Freude« . Zugleich suchten viele, die sich zur »Volksgemeinschaft« zählen durften, ihren persönlichen finanziellen Vorteil, indem sie etwa von »Arisierungen« profitierten oder vom Massenraub an Europas Juden, als etwa per »Möbel-Aktion« der Besitz jüdischer Familien an Schnäppchenjäger verhökert wurde .