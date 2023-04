kennen Sie aus Ihrer Familie Sprüche wie »Ein Indianer kennt keinen Schmerz«? Oder auch »Hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder, flink wie ein Windhund«? In einer Rede beschwor Hitler 1935 so den »deutschen Jungen der Zukunft«. Mein Vater zitierte das gelegentlich sarkastisch, es war nicht sein Ideal (und vielleicht dennoch tiefenwirksam). Zu Kriegsbeginn war er ein kleiner Junge und musste nicht mehr an die Front. So wenig wie mein Großvater: Er zählte zu den »Weißen Jahrgängen« – zu jung für den Ersten, zu alt für den Zweiten Weltkrieg. Als Lehrer sicher ein autoritärer Knochen, stramm konservativ, aber nie NSDAP-Parteigänger, wie jedenfalls mein Vater beteuerte.

Dass er über seine eigene Jugend sprach, etwa über die Kinderlandverschickung oder Fliegerangriffe auf seine Heimatstadt, geschah allerdings selten, und als mein Vater bereits über 50 war. Wenn wir Brüder ihn dazu drängten, blieben die Erzählungen knapp und stockend, seltsam distanziert, als ginge es um jemand anderes, gar nicht um ihn selbst.

In vielen deutschen Familien war die NS-Zeit jahrzehntelang ein Tabu. Was von 1933 bis 1945 geschah, warum die Deutschen dem Nationalsozialismus verfielen, das wurde politisch und gesellschaftlich verdrängt, ebenso im privaten Umfeld. Kinder erfuhren darüber wenig bis nichts, die Eltern schwiegen eisern – manche waren selbst Teil des faschistischen Unterdrückungs- und Mordapparates, andere blieben aus Scham stumm oder waren zu traumatisiert, um über ihre Erfahrungen aus der NS- und der Nachkriegszeit zu sprechen.

Erst die 68-er rebellierten vehement gegen das Verschweigen und Vergessen. Sie forderten Aufklärung, warum so viele führende Nationalsozialisten nahezu bruchlos in der Bundesrepublik ihre Karrieren in der Politik, Wirtschaft oder Justiz fortsetzen konnten. Zugleich stellten sie ihren Eltern unangenehme Fragen und ließen nicht locker.