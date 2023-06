Fast schon vergessen ist bei all den aktuellen Entwicklungen das Drama um die »Titan« in der vergangenen Woche. Die Tour des Tauchboots zum Wrack der »Titanic« endete mit einer Implosion und fünf Toten katastrophal. Geradezu tragisch wird die Sache durch die Familiengeschichte eines der Opfer: Die Ururgroßeltern von Wendy Rush, Ehefrau des Geschäftsführers der Tauchboot-Betreiberfirma, wurden einst von der »Titanic« in den Tod gerissen. Und nun nahm die »Titanic« indirekt auch ihrem Mann das Leben. Was man über die Ururgroßeltern und ihre Rolle beim Untergang des Riesendampfers damals weiß, erfahren Sie hier .

Trotz all der dramatischen Geschehnisse wünschen wir Ihnen einen einigermaßen entspannten Sommer. Auch im Geschichtsressort bricht bald die große Urlaubszeit an, deshalb wird dieser Newsletter in den kommenden Wochen unregelmäßig erscheinen. Aber die Neuigkeiten in der nächsten Ausgabe werden heiß sein, so viel sei schon einmal verraten.

Für Kritik und Anregungen erreichen Sie uns unter spiegelgeschichte@spiegel.de , bleiben Sie interessiert.

Die Redaktion von SPIEGEL GESCHICHTE empfiehlt: