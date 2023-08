Bleiben wir noch etwas in Nordafrika, mit einem Schwenk Richtung Westen: Durch ein altes Familienalbum erfuhr unsere Autorin Alice Pesavento, dass im Zweiten Weltkrieg ihr Großonkel Hermann in Tunesien gekämpft hatte und dort 1943 auch starb. Bei ihrem Volontariat in der Hauptstadt Tunis recherchierte sie seine Geschichte – was er an die Familie schrieb, welche Fotos er schickte, die Rolle der Truppen von »Wüstenfuchs« Erwin Rommel in Tunesien.

Schließlich fuhr Alice Pesavento auch zur Kriegsgräberstätte in Bordj-Cedria und fand den Namen ihres Großonkels auf dem Beinhaus Nummer sechs: »80 Jahre nach seinem Tod ist zum ersten Mal ein Familienmitglied von Hermann gekommen, um sein Grab zu besuchen.« Ihren berührenden Bericht finden Sie hier .