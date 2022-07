Die Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha will aus Indonesien stammende menschliche Schädel zurückgeben, die sich in ihrer Sammlung befinden.

Für die Rückführung solle eine internationale Arbeitsgruppe ins Leben gerufen werden, die in Koordination mit Indonesien alle nächsten Schritte unternehme, kündigte Stiftungsdirektor Tobias Pfeifer-Helkenach zum Abschluss eines Forschungsprojekts zur Provenienz und Geschichte der Sammlung indonesischer Schädel in Gotha an.