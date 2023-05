Großspender des Berliner Schlosses »Das sind ganz klar rechtsradikale Äußerungen«

Erhardt Bödecker äußerte sich antisemitisch und glaubte an Verschwörungen, so ein Gutachten über den Großspender des Berliner Schlosses. Philipp Oswalt, Kritiker des Baus, erklärt, was das bedeutet – und was geschehen muss.

Ein Interview von Christoph Gunkel