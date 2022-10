So allgegenwärtig die Hasenkalauer in den Siebzigerjahren auch waren, nicht alle freuten sich darüber, schon gar nicht Deutschlands Komiker: Als das »Blödeste, was es je in Deutschland gegeben hat«, soll Rudi Carrell die Häschenwitze bezeichnet haben, so jedenfalls zitierte ihn 1977 im SPIEGEL der Satiriker Henning Venske. Sein Kollege Otto Waalkes habe den Witztrend als schlicht »entsetzlich«, Dieter Hallervorden ihn als »düsteres Kapitel deutschen Humorniveaus« bezeichnet.

So nervtötend aber Schenkelklopfer à la »Hattu Glühbirne?« »Ja.« »Muttu zum Doktor gehen, dann hattu Fieber!« auch waren – sie hatten einen ernsten Ursprung, der in der BRD allerdings kaum bekannt war. Der Häschenwitz sei in der DDR zum ersten Mal aufgetaucht, berichtete Venske: auf dem Festival des politischen Liedes, dem größten Musikfestival der DDR, das er im Februar 1976 in Ost-Berlin besuchte.