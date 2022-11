Auch die Sache mit dem Graffiti hat mal begonnen, Mitte der Sechzigerjahre in den USA, sagen Kundige. In den Achtzigerjahren schwappte die Spray-Kunst-Welle nach Deutschland – und die Städte wurden zur Leinwand. Wie es in Hamburg losging mit der anfangs höchst illegalen Jugendkultur, das haben Pioniere der Szene in einem opulenten (und schweren: 4,7 Kilogramm wiegt das Buch) Bildband dokumentiert.

Unsere Kollegin Katja Iken traf zwei der Macher. Auf Kampnagel, einer alten (mittlerweile zur Kreativstätte mutierten) Fabrik, bestaunte sie die Pieces und Tags von einst, wie die Graffiti und Markierungen in der Szenesprache heißen. Viel ist es nicht mehr, was aus der Anfangszeit der Hamburger Graffiti erhalten ist, schließlich sind die Sprühwerke gerade durch ihre Vergänglichkeit geprägt. Aber man ahnt, mit welcher Energie die meist jungen Männer damals zu Werke gingen – und mit welchen Schwierigkeiten die Bildbandmacher zu kämpfen hatten: »Eigentlich haben sie sich eine Quadratur des Kreises vorgenommen«, sagt Katja, »Eine auf Verborgenheit und Vergänglichkeit gepolte Ausdrucksform zu dokumentieren und so dauerhaft greifbar zu machen«. Das Verrückte: Es klappte. Katjas Text (klicken Sie unbedingt auch auf die Bildstrecke darin!) lesen Sie hier .