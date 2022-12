Polizeipionierin Josephine Erkens »Das war Auflösung, offene Rebellion«

Drei Frauen traten 1927 den Dienst bei Hamburgs erster weiblicher Kriminalpolizei an. Zwei von ihnen lagen 1931 tot am Strand von Pellworm. Das Projekt zerbrach an einem Skandal um Intrigen und Mobbing – ein Polizeikrimi.