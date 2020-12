Das verrückte Leben des Hanns Heinz Ewers Icon: Spiegel Plus Drogen, Voodoo, Nazis

Hanns Heinz Ewers war einer der extremsten Dichter des Kaiserreichs. Seine Gewaltbeschreibungen waren so drastisch, dass Zuhörerinnen in Ohnmacht fielen. Am Ende diente er sich Hitler und Goebbels an.