Mit Zwang Christoph Kolumbus hatte Zuckerrohrschösslinge in die Karibik gebracht Zucker wurde zum wichtigsten Exportartikel der europäischen Kolonien dort. Um die Plantagen zu bewirtschaften, wurden Millionen von Menschen in Afrika versklavt und in die Karibik gebracht. Hier stellte William Clark dar, wie die Schösslinge des Zuckerrohrs gepflanzt wurden (1823).

BRITISH LIBRARY / AKG