Am Schluss blieb Blasius Bien von seiner Frau nur eine Rechnung über 91,50 Gulden, für Haft, Folter und Hinrichtung von Merga Bien. Zu zahlen an Balthasar Nuss, den Hexenrichter, den Malefizmeister von Fulda. An den Mann also, der die Frau wochenlang in einem kleinen Stall wie ein Tier gehalten und gequält hatte, bevor er sie irgendwann im Herbst 1603 als Hexe verbrennen ließ.