»Historic Photographer of the Year 2022« Alt und schön

Derwent Isle, eingehüllt in Morgennebel. Die Insel im See Derwent Water im Nordwesten Englands war schon in Besitz von Mönchen und Königen. Im 16. Jahrhundert wurde sie von deutschen Bergleuten bewohnt, die in der Gegend arbeiteten. Sie errichteten ein Lager, bauten Gemüse an, hielten Tiere, brauten auch Bier. Im 18. Jahrhundert zog es den etwas exzentrischen Joseph Pocklington, Sohn einer erfolgreichen Bankiersfamilie aus Nottinghamshire, auf die Insel. Er baute sich ein auffälliges, zweistöckiges weißes Haus, ein Bootshaus in Form einer Kapelle mit echtem Glockenturm und eine kleine Festung samt Kanonen, die er für Scheinschlachten während der jährlichen Regatten auf dem See nutzte. Als sich Fotograf Andrew McCaren näherte, war anscheinend alles ruhig.