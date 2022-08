Historische Romane für Kinder und Jugendliche Gar nicht von gestern

Bei der Fülle an historischen Sachbüchern oder Romanen sollte man meinen, alles sei erzählt. Doch offensichtlich reizt es Autorinnen oder Autoren immer wieder, ihre Geschichte in früheren Zeiten spielen zu lassen. Oder es ist ihnen ein Bedürfnis, an die Vergangenheit zu erinnern. Denn über NS-Zeit und Shoah erscheint jährlich eine Vielzahl von Sachbüchern und Romanen. Darunter auch Werke betagter Holocaustüberlebender, die ihre Geschichte erzählen. Zwei Bücher für ältere Kinder haben mich überzeugt: Beide sind in Text und Gestaltung den Altersgruppen angemessen, beide enden versöhnlich und hoffnungsvoll.