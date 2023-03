Historisches Zitate-Quiz »Der Feind steht rechts« – wer hat’s gesagt?

Was in aller Welt ritt den Mann, die deutschen Soldaten ausgerechnet mit den Hunnen gleichzusetzen? Jenem asiatischen Reitervolk, das in der Spätantike halb Europa verwüstet hatte?

Am 27. Juli 1900, einem Freitag, um kurz nach 13 Uhr, erklomm der 41-Jährige am Pier des Norddeutschen Lloyd in Bremerhaven das provisorisch errichtete hölzerne Gerüst. Mit schnarrender Stimme sagte er das, was später als sogenannte Hunnenrede in die Geschichte einging: