Gewinnspiel in (nicht ganz) sieben Schritten Was trieb Donald Trump zum Whisky-Krieg?

4. Schritt: Schuppen vor den Augen



...unweit des geplanten Hotel-Standortes einen Wellblechschuppen errichtet, vor dem landwirtschaftliche Geräte lagerten. Manchmal fuhr Forbes dort auch mit seinem rostigen, alten Trecker umher. Diesen Anblick vom Luxusresort aus wollte Donald Trump auf keinen Fall tolerieren: Ein "Schweinestall" sei das Grundstück, wetterte er gegen seinen schottischen Nachbarn und bot ihm für den Ankauf stattliche 450.000 Pfund.

Forbes aber lehnte vehement ab. So wurde der heruntergekommene Schuppen des standhaften Bauern zum Symbol des schottischen Widerstands gegen Trumps Bauprojekt. Bald sprühte jemand in großen, weithin lesbaren Lettern "NO GOLF COURSE" aufs Wellblech. Und darunter "NO MORE TRUMP LIES". Jemand brachte ein meterhohes Porträt an: Forbes mit traditioneller schottischer Mütze, dem Balmoral bonnet, ballt seine Faust, auf den Fingerknöcheln der Schriftzug "STOP".

Doch der Wellblechschuppen, aus dem so ein Anti-Trump-Schrein wurde, hätte nie entstehen können, hätte es nicht...