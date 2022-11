Die nächste Folge von SPIEGEL Deep Dive gibt es am 15. November. Der Titel lautet: »Teil Europas oder Paria Eurasiens: Wo ist künftig Russlands Platz in der Welt?« Susanne Koelbl aus dem Auslandsressort diskutiert dann mit ihrem Gast, wie man mit einem Diktator Putin noch zusammenarbeiten kann in globalen Fragen und wie die neue Weltordnung nach dem Ukrainekrieg aussieht.

