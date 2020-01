The-Who-Gitarrist Pete Townshend "Wie durch ein Wunder überlebt"

Mit The Who schrieb Gitarrist und Songwriter Pete Townshend Rockgeschichte und erlebte Drogenexzesse. Mit 74 erinnert er sich an tote Kollegen, eine finstere Jugend und seine Überdosis in einem Club.

Ein Interview von Alex Gernandt