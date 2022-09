Josef Romano wird 1940 im libyschen Bengasi als Mitglied einer großen jüdischen Familie geboren. Als er sechs Jahre alt ist, flieht die Familie wegen antisemitischer Ausschreitungen nach Palästina. Er beginnt in Tel Aviv mit dem Gewichtheben. In Herzliya schließt er eine Lehre als Innenausstatter ab und lernt seine Frau kennen. 1967 kämpft er für Israel im Sechstagekrieg. Zehnmal hintereinander wird er israelischer Meister im Mittelgewicht. Doch in München verläuft sein Wettkampf unglücklich: Er verletzt sich schon in der ersten Disziplin, dem Drücken, schwer am Knie, kann nicht mehr zum Reißen und Stoßen antreten.

Am 6. September will er nach Hause fliegen, um sich operieren zu lassen. Es kommt nicht dazu: Als die palästinensischen Geiselnehmer in die Apartments der Israelis eindringen, wehrt sich der an Krücken gehende Romano und versucht, eine Waffe der Angreifer an sich zu bringen. Die Terroristen schießen. Romano bricht, von mehreren Kugeln getroffen, verletzt zusammen und verblutet in den nächsten Stunden vor den Augen seiner Teamkollegen.

Josef Romano wurde 32 Jahre alt. Er hinterließ seine Frau und drei Töchter.