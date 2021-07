Salingers Roman »Der Fänger im Roggen« Der Landneurotiker

Dieses Buch wurde vor 70 Jahren zum Welterfolg, wühlte Generationen auf und inspirierte Mörder. Die Wirkung von »The Catcher in the Rye« ist so rätselhaft wie der Autor – J. D. Salinger schrieb nie wieder einen Roman.