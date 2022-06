Zum 100. Geburtstag von Judy Garland Die Königin des Comebacks

8 / 16

Wiedergeborener Star: Nach vierjähriger Drehpause kehrte Garland 1954 mit »A Star is Born« (deutsch: »Ein neuer Stern am Himmel«) auf die Leinwand zurück. Der Film erzählt die Geschichte vom Aufstieg einer talentierten Sängerin und der Liebe zu dem Mann, der ihr erst zum Erfolg verhilft und dann in ihrem Schatten steht. Filmkritiker waren von den ersten Aufführungen begeistert, der Oscar als beste Hauptdarstellerin schien ihr sicher. Doch Kinobetreiber beschwerten sich, der Streifen sei zu lang. »A Star is Born« wurde von 196 Minuten auf 154 Minuten gekürzt und verlor dabei an Dramatik. Der Oscar als beste Hauptdarstellerin ging am Ende an Grace Kelly. 2018 erlebte der Film mit Lady Gaga und Bradley Cooper in den Hauptrollen eine Neuauflage.