Demnach ruft der linke Spieler in roter Tunika stolz: »Ich bin draußen!«, und kürt sich zum Sieger. Sein Gegenüber, ein Mann in gelber Tunika, protestiert: »Es ist keine Drei, es ist eine Zwei.« Seine ausgestreckte Hand deutet auf den Würfelbecher, den sein Gegenüber in der Hand hält. Hat sein Gegner geschummelt und gar keine Drei gewürfelt?