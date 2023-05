Ein Brief vom Papst, das kam nicht alle Tage vor. Der Prediger Konrad von Marburg muss aufgeregt gewesen sein, als er das päpstliche Siegel durchbrach. Es war spät im Jahr 1231, Konrad saß wohl in seiner Schreibstube in Marburg. »Dem geliebten Sohne Magister Konrad«, schrieb Papst Gregor IX. und schmeichelte: »Von Dir wird Glorreiches erzählt«, der Schöpfer habe ihn zu seinem wohlgefälligen Kinde auserlesen.