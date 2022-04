»Es ist ein ungeheuerlicher und in der bundesrepublikanischen Geschichte wohl beispielloser Vorgang, dass der erste demokratische Bundeskanzler seine Macht systematisch unter Missachtung rechtsstaatlicher und demokratischer Prinzipien ausbaute und festigte«, sagte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert der »Süddeutschen Zeitung«. Die »SZ« hatte am Freitag publik gemacht , dass die SPD in Adenauers Auftrag systematisch ausgehorcht wurde. Das Blatt sprach von einem »deutschen Watergate« .