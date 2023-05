Für eine Patentanmeldung fehlte ihm allerdings das Geld. Und so beantragte der US-Amerikaner Kevin Tuohy 1948 als erster ein Patent auf Plexiglaslinsen, die nur die Hornhaut bedecken. Der Optiker hatte ebenfalls an der Weiterentwicklung der Sehhilfen gearbeitet und ähnliche Ergebnisse erzielt.

»Das schmälert nicht die Leistung Heinrich Wöhlks«, sagt Wolfgang Sickenberger, Professor für Physiologische Optik in Jena. »Seine Idee ermöglichte die passgenaue Herstellung kleiner und formstabiler Linsen, die man deutlich länger tragen konnte. Was heute selbstverständlich ist, war damals ein Novum.«

Die US-Übernahme blieb ein Intermezzo

Auch ohne Patent startete Heinrich Wöhlk in einer Gartenlaube die Produktion seiner »Contactlinsen« und vertrieb sie an Optiker. Zunächst musste er sich Geld leihen und auch sonst viel improvisieren: Mehrere Maschinen baute er um, etwa eine Uhrmacherdrehbank. Bald waren neben den Linsen auch seine Maschinen gefragt, die er nachbaute und an Mitbewerber verkaufte.