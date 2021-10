Ein Kriegskind in Berlin »Ich wischte das Neugeborene mit Heu ab«

Bei Kriegsende war Hans-Joachim Fritz 14 Jahre alt und Hitlerjunge. In Berlin brachte er Flüchtlinge mit dem Pferdekarren in Krankenhäuser, in Ruinen suchte er nach Überlebenden.

Aufgezeichnet von Barbara Halstenberg