Das Krönungsfernsehen ging quer durch alle europäischen Fernsehsysteme: England arbeitet mit 405 Zeilen, Frankreich mit 819 und Deutschland (und andere Länder Mitteleuropas) mit 625. Bis in die holländische Stadt Breda lief das aus England kommende Bild mit 405 Zeilen. Dort wurde es für Deutschland erneut von einer Bildfängerröhre abgetastet, die mit der europäischen Norm von 625 Zeilen arbeitete. Schärfeverluste waren zwar unvermeidlich, aber die Zeilentransformation klappte ohne Störung.

Neben der Bildleitung führten zwei Tonleitungen in das NWDR-Studio Köln; eine brachte die Originalgeräusche, die zweite den Begleittext, den die acht besten englischen Fernsehkommentatoren zu der englischen Fernsehsendung sprachen. Mit 21 Fernsehkameras waren sie an fünf strategischen Punkten in London postiert: am Victoria-Denkmal (Buckingham-Palast), am Themse-Ufer, vor der Westminster-Abtei, in der Westminster-Abtei und in der Nähe von Grosvenor Gate.

Stolz zu Rosse trabende Feldmarschälle

An diesen Kamerastandpunkten auch noch deutsche (sowie französische und holländische) Fernsehkommentatoren unterzubringen, war schon aus Raumgründen unmöglich. So kommentierte das deutsche Team um Hermann Rockmann, Udo Langhoff und Werner Baecker vom Hochhaus am Kölner Hansaplatz, was es auf dem Bildschirm sah, oder wiederholte, was ihnen die englischen Kommentatoren vorsprachen.

Um sich ein Bild von der Zeremonie an Ort und Stelle zu machen, waren sie jedoch in der Woche vor der Krönung sechs Tage in London gewesen und hatten eine Probe des Krönungsaktes in der Westminster-Abtei beobachtet.

Wochenschau- und NWDR-Reporter Hermann Rockmann, beim Fernsehen als Kommentator zu Gast, bewunderte dabei die minutiösen Vorbereitungen des englischen Fernsehens, die denn auch die Präzision der Kameraeinstellungen und Bildschnitte erklärt. »Die BBC hatte ein genaues Stichwortprogramm aufgestellt, und es war vorher bekannt, welche Kamera welchen Bildschuss machen würde. Auch Starkommentator Richard Dimbleby, der in der Westminster-Abtei kommentierte, hatte seine Reportage bereits bei der Probe gemacht und wiederholte sie wörtlich bei der echten Sendung.«