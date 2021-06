Kulturkampf um die US-Geschichte »Patriotische Bildung« – aber bitte ohne Sklaverei

Sobald es um Sklaverei und Rassismus geht, droht Streit an amerikanischen Schulen. Zunehmend schreiben Bundesstaaten vor, was Lehrkräfte wie zu unterrichten haben. Mit den Geschichtsbüchern fängt es an.