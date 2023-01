90 Jahre Machtübernahme der Nazis Wie die Parole »Drittes Reich« Karriere machte

Am 30. Januar 1933 kam Hitler an die Macht. Weithin bekannt ist die NS-Diktatur auch als »Das Dritte Reich«. Die zugkräftige Formel geht in die Weimarer Republik zurück – und beruht auf einer Reihe von Irrtümern.