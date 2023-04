Die Aktivistinnen und Aktivisten der »Letzten Generation« provozieren mit ihren Protesten offenbar so sehr, dass die politisch Angegriffenen zum letzten Mittel greifen: dem historischen Vergleich.

CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt warnte bereits vor einer »Klima-RAF«, am Freitag zog FDP-Justizminister Buschmann nach: Er verglich die Aktionen der Klimagruppe mit den Straßenprotesten von vor hundert Jahren: »In den Zwanziger- und Dreißigerjahren gab es in Berlin straßenschlachtartige Zustände, weil sich Menschen am linken und rechten politischen Rand selbst ermächtigt fühlten, sich über die Rechtsordnung zu stellen und die eigenen Vorstellungen mit der Faust durchzusetzen«, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. »Das darf sich nicht wiederholen.«