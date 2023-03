Reich und Arm

»Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich«, heißt es im Grundgesetz. Stimmt nicht, spottet der Volksmund, manche sind gleicher. Und tatsächlich: Die soziale Schere zwischen Armen und Reichen öffnet sich immer weiter.

Warum ist das so? Welche Wurzeln hat die soziale Ungleichheit in Deutschland? Warum hält sie sich so hartnäckig? Und wie könnte man das ändern? Antworten liefern SPIEGEL-Redakteure, Autorinnen und Wissenschaftler in dieser Ausgabe.