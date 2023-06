Nicht alles in Dibobes Biografie ist präzise belegt. Klar ist: Außerhalb des familiären Kokons wird er zur Symbolfigur des technologischen Fortschritts. Man befördert den Siemens-Arbeiter zu einem Fahrer der U1, der ersten unterirdischen Bahn im Kaiserreich; mehr als fünf Jahre Bauzeit hatte die Strecke beansprucht.

»Durch Fleiß und einwandfreies Betragen habe ich mir eine Vertrauensstellung erworben und bin seit dem Jahr 1902 in ungekündigter Stellung als Zugführer 1. Classe thätig«, notiert Dibobe später. Seine Stelle ist so zeitgemäß wie heute die eines IT-Fachmannes in einem Start-up. Willenskraft, Können, Glück und die Courage seiner Chefs lassen das Aufsteigermärchen wahr werden.

Sozi in Berlin, Aufrührer in Afrika

Mit Lokführermütze und Mantel ist der schwarze Preuße ein Mustermigrant. Aber kein braver Untertan: Auf einem Trip in die Täler seiner Heimat wird er zum Exporteur revolutionärer Ideen. 1907, davon gehen Historiker aus, hilft der von der Reichsregierung entsandte Martin Dibobe beim Bau einer Bahntrasse im Norden Kameruns. Einheimische schlagen Schneisen durch die Urwälder – unter haarsträubenden Bedingungen.

Dibobe öffnet den Chiefs die Augen, »welche Macht der Sozialismus besitzt«. In einer Versammlung predigt er Selbstbestimmung, wie er sich später in einem Brief erinnert. Der Aufrührer, entflammt von der Arbeiterbewegung im roten Berlin, trägt den Klassenkampf in den Dschungel.

Den Widerspruchsgeist wahrt er auch in seiner Wahlheimat. Dibobes Vermächtnis ist eine Petition vom Juni 1919, frühe Weimarer Republik. Mit 17 anderen Deutsch-Kamerunern knallt er sie auf die Tische von Reichspräsident Ebert, der Nationalversammlung, des Reichskolonialamtes.

Im Namen der Unterzeichner versichert Dibobe Deutschland »unverbrüchliche, feste Treue« und wendet sich »gegen den Raub der Kolonien«, wohl aus Sorge, unter den Engländern oder Franzosen könnte es noch schlimmer kommen. Ansonsten liest sich die Petition wie ein Best-of afrikanischer Befreiungsrethorik. Erster und wichtigster Punkt: »Die Eingeborenen verlangen Selbstständigkeit und Gleichberechtigung.«

In Liberia verliert sich seine Spur

Es folgen 31 weitere Forderungen wie ein Ende von Prügelstrafen und Zwangsarbeit, von Misshandlungen und Beschimpfungen; außerdem gerechte Löhne, die Schulpflicht, das Recht zum Studium sowie zur Ehe zwischen Eingeborenen und Weißen. Punkt 31: Ein »ständiger Vertreter unserer Rasse« solle in den Reichstag oder die Nationalversammlung einziehen – und zwar »unser Dualamann Martin Dibobe, der uns als umsichtig und verständig bekannt ist«.