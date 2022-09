7 / 18

Lichter der Großstadt: Mit dem Siegeszug der Elektrizität erstrahlten die Metropolen fortan in mondänem Glanz. Hier ein Gemälde von 1925, das den Times Square in New York zeigt. Die Elektrizität galt zu Beginn des 20. Jahrhunderts als wahres Allheilmittel: »Im Kampf gegen die Ermüdung«, so eine zeitgenössische Studie, »tritt die Elektrizität als die alles überragende Wunderwaffe auf«. Strom wurde nicht nur zur Behandlung diverser Krankheiten eingesetzt, sondern sogar als Dünger auf die Felder geleitet. Die so traktierten Radieschen und gelbe Rüben »besaßen einen exquisiten Geschmack und waren sehr zart und saftig«, hieß es in einer Abhandlung.