Historische Berichte zur Pest in Venedig Icon: Spiegel Plus "Die ganze Stadt ein Grab"

Mehr als 20-mal wütete der Schwarze Tod in Venedig. Der zeitgenössische Chronist Lorenzo de Monacis protokollierte das Elend im 14. Jahrhundert. Immerhin: In ihrer Not entwickelte die Republik eine vorbildliche Gesundheitsbehörde.