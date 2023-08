Man setze sich im Rahmen der Provenienzforschung kritisch mit dem Erbe Borchardts und anderer Archäologen auseinander, so Parzinger. »Bei Objekten, die gewaltvoll oder auch nach damaligen rechtlichen Bedingungen illegal in unsere Sammlungen gelangt sind, setzen wir uns für eine Restitution ein.« Auf dieser Grundlage habe die Stiftung in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Rückgaben durchgeführt. Große Aufmerksamkeit erfuhr in diesem Zusammenhang die Rückgabe der Benin-Bronzen , die 1897 von kolonialen Truppen aus Nigeria entwendet wurden. Bei dieser Rückgabe habe es sich jedoch um einen »eindeutigen Unrechts- oder Gewaltkontext« gehandelt, so Parzinger.