was wissen Sie eigentlich über den jüdischen Widerstand gegen Hitler? Ich muss gestehen: Ich weiß immer noch nicht genug. In meiner Schulzeit (Ende der Achtziger, Anfang der Neunziger) haben wir zwar den Holocaust ausführlich behandelt. Dass aber der Widerstand jüdischer Männer und Frauen gegen die Nazis jemals vorgekommen wäre, daran erinnere ich mich nicht. Auch in meinem Geschichtsstudium (zweite Hälfte der Neunziger) kam das Thema offenbar nicht zur Sprache (jedenfalls finde ich mit in meinem Gedächtnis nichts darüber).

Gefragt nach Widerstand im Nationalsozialismus, fallen den meisten wohl die Weiße Rose und die Verschwörer vom 20. Juli 1944 ein. Und vielleicht noch der Hitler-Attentäter Georg Elser.

Juden und Jüdinnen hingegen werden vorwiegend als Opfer wahrgenommen, denen Schreckliches angetan wurde, die unendliches Leid erleiden mussten, oder die, viel zu wenige, gerettet wurden – aber eben nicht als aktive Kämpferinnnen, als wehrhafte, widerständige Helden, als selber Handelnde.

Unser Bild von der Vergangenheit und vielleicht sogar unsere gesamte Erinnerungskultur ist an dieser Stelle unvollständig, einseitig, sogar verfälschend. Lange herrschte diese verzerrte Sicht sogar in der historischen Forschung vor, wie die Historikerin Karina Urbach vor einiger Zeit für uns aufgeschrieben hat : Die vielfältigen Formen des jüdischen Widerstands wurden übersehen, weil sie einfach nicht ins gängige Bild passen.